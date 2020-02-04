Где, когда и кто поведет звезду к алтарю: все, что нужно знать о свадьбе Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Звезды / Новости
4 февраля 2020
Cosmo

Пожалуй, самое ожидаемое событие этого года, за которым будут наблюдать все свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. Рассказываем все, что о ней известно на данный момент.

Алекс Родригес сделал предложение Джей Ло минувшим летом (ты точно помнишь тот романтичный «пляжный» кадр, который облетел сеть). И, судя по информации издания Us Weekly, сама свадьба также запланировала на лето. Влюбленные пока не признаются, где именно состоится церемония бракосочетанпия, однако недавно бейсболист дал маленькую подсказку поклонникам. «Перелет будет долгим», — заявил он.  Что известно наверняка, так это то, что церемония состоится в церкви.

«В этот раз я хотела бы обменяться клятвами в церкви. Прежде я такого никогда не делала», заявила звезда, которая уже трижды была замужем, в одном из видео на Youtube.

Дженнифер Лопес и Алекса Родригес свадьба

Как сообщают инсайдеры изданию People, пара не планирует пышную свадьбу. Будущие супруги собираются устроить небольшую семейную вечеринку, на которую будут приглашены лишь близкие друзья и родные.

Пожалуй, самая трогательная подробность будущей свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, которую певица подтвердила в комментарии изданию Entertainment Tonight  к алтарю ее поведет сын Макс.

Что же, ждем с нетерпением!

По материалам: cosmopolitan.com

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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