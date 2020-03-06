Girl power: Time назвали 100 жінок, які змінили хід історії

Звезды / Новости 6 марта 2020

Cosmo

Журнал Time назвав 100 жінок, які змінили хід історії. До списку увійшли принцеса Діана, Габріель Шанель, Жаклін Кеннеді, Мадонна й багато інших видатних леді, чиї імена відомі по всьому світу. Також для кожної з них було створено окрему обкладинку в стилі Time.

From Amelia Earhart to Beyoncé and Eva Perón to Malala, meet 100 women who defined the last century https://t.co/ycfvgsoTWZ — TIME (@TIME) March 5, 2020

Окремої уваги заслуговує й той факт, що до 1990-го року журнал складав рейтинги виключно чоловіків. Свого часу премія змінила назву з «Чоловік року» на «Людина року». А саме цим рейтингом журнал хотів компенсувати гендерну несправедливість і показати, що було б, якби премію «Людина року» отримували самі жінки.