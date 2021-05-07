Головна колаборація року: Андре Тан і Катя Осадча представили спільну колекцію одягу

Мода / Fashion news 7 мая 2021

Cosmo

Український дизайнер Андре Тан продовжує серію колаборацій з відомими людьми зі світу моди та шоу-бізнесу. Цієї весни запрошеною зіркою, яка взяла участь у створенні колекції, стала незмінна ведуча «Світського життя», визнана Ікона стилю Катя Осадча.

«Катя — людина з бездоганним смаком. Вона точно знає, що носять наймодніші дівчата світу і сама є амбассадор української моди у світі. Саме тому в нашій спільній колекції простежуються національні мотиви, переосмисленні крізь призму сучасних трендів. Тут ви не знайдете вечірніх суконь в пір`ї і стразах. Ми відштовхувалися не від сценічного, а від персонального стилю Каті. Створювали речі, в яких їй було б комфортно проводити час з родиною і друзями. Не на світських заходах, а вдома, на природі, у відпустці», — каже Андре Тан.

У колекцію Andre Tan x Катя Осадча увійшли романтичні сукні з рукавами-воланами і блузки з делікатним мереживом, що нагадують українські вишиванки, брюки-палаццо з високою талією, лаконічні комбінезони та брючні костюми, а також капелюхи і обруч з бантом — знакові аксесуари в гардеробі Каті. Всі речі виконані з екологічних матеріалів: органічного котону, льону та інноваційних тканин з переробленого цукрового очерету, стебел рису, гілок бананів і ананасового листя.

Головний колір колекції — білий, як символ оновлення.

«За рік пандемії ми багато чого переосмислили, в тому числі і підхід до споживання, до власного гардероба. Наша спільна з Андре колекція — це образи поза часом, натхненні нашою культурою і традиціями. Мій повсякденний літній гардероб — це, в основному, легкі сукні, брюки, шорти, блузи світлих відтінків з натуральних тканин, які я ношу не одне літо. Кожна сукня пов`язана з подорожжю, безтурботною відпусткою і морськими пригодами. У цих образах можна піти на пляж, а потім на зустрічі з друзями або на вечірку-пікнік. І я б дуже хотіла, щоб речі з нашої колекції залишилися в гардеробах українок надовго», — каже Катя Осадча.

Колекція Andre Tan x Катя Осадча буде представлена ​​в 39 магазинах Andre Tan по всій Україні, а також на сайті andretan.ua вже 13 травня.

Нагадаємо, що раніше колекції для бренду Andre Tan створювали головний редактор журналу ELLE Соня Забуга і поп-діва Ольга Полякова.