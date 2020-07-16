Идеальные пропорции: названы самые красивые женщины из королевских семей

Звезды / Новости 16 июля 2020

Cosmo

Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва давно практикует компьютерный анализ лиц, определяя самую привлекательную внешность по принципу соответствия «Золотому сечению». Ранее он уже называл самых красивых знаменитостей, а на днях представил рейтинг, посвященный монаршим особам.

Использовав метод компьютерной картографии, самой красивой женщиной в королевской семье Де Сильва назвал принцессу Диану. Симметричность ее лица составляет 89%, ведь ее лоб, нос, форма лица и брови практически идеальны.

Второе место заняла королева Иордании Рания Аль-Абдулла — она получила 88,9 процента.

А третьей стала принцесса Монако Грейс Келли, уступившая Рании всего в один процент.

Четвертую строчку заняла Меган Маркл с показателем 87%. По мнению специалиста, нос у нее почти идеальной формы и замечательный V-образный подбородок.

Замыкает пятерку лидеров Кейт Миддлтон, получившая 86,5%