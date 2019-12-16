Горячая парочка: Бруклин Бекхэм был замечен за страстными поцелуями со своей новой девушкой

Cosmo

Отлично смотрятся вместе!

Похоже, расставание с Ханой Кросс далось Бруклину Бекхэму относительно легко — сначала сын знаменитого футболиста «залечил раны» в отношениях с актрисой Натали Гэнзхорн, а сейчас вовсю погрузился в новый роман с Николой Пельтц. На днях влюбленные были замечены вместе на улицах вечернего Лондона: они обнимались, целовались, держались за руки и выглядели абсолютно счастливыми.

К слову, как сообщают инсайдеры, Бруклин уже успел познакомиться новую возлюбленную со своей семьей. Нам кажется, что они отлично смотря вместе. А ты что скажешь?