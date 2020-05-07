Илон Маск и Граймс назвали своего сына X Æ A-12 и рассказали, что это значит

Звезды / Новости 7 мая 2020

Cosmo

На днях Илон Маск и певица Граймс стали родителями — у них родился сын. Практически сразу миллиардер поделился в Twitter первым фото с малышом и в ответ на вопрос одного из подписчиков сообщил его имя — X Æ A-12. Поклонники сочли это за шутку звездного папочки, однако оказалось, что все вполне серьезно.

О том, что же значит это весьма необычное имя, рассказала немного позже новоиспеченная мама. Итак, X — неизвестная переменная; Æ — по словам Граймс, это обозначают «искусственный интеллект» (AI — «artificial intelligence») в переводе с эльфийского; A-12 — американский высотный самолет-разведчик (предшественник Lockheed SR-71 Blackbird — любимого самолета-разведчика Граймс и Маска, ставка в котором сделана на скорость, а не на оружие).

Очень необычно!