Григорий Решетник рассказал, что помешало Максу и победительнице «Холостяка 10» построить отношения

Звезды / Новости 22 июня 2020

Cosmo

Поклонники шоу «Холостяк» все еще не могут поверить, что Макс Михайлюк и Даша Ульянова не вместе. На пост-шоу победительница призналась, что причина — измена Макса с одной из участниц программы.

У ведущего проекта Григория Решетника, который близко наблюдал за отношениями пары, есть своя версия, почему у Макса и Даши ничего не получилось. По его мнению, виной всему — излишняя эмоциональность обоих: «Мне кажется, было эмоциональное истощение у каждого из них. Возможно, надо было немного спокойнее пообщаться Даше и Максу, найти эти моменты», — рассказал он в одном из интервью.

Спокойный разговор, по его мнению, помог бы влюбленным сохранить отношения: «Всегда надо в отношениях разговаривать, садиться и донести свою точку зрения, а не на догадках что-то выстраивать». Полностью согласны, а ты?