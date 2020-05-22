Громкий скандал: Дрейк оскорбил Кайли Дженнер и Джиджи Хадид в своей песне

Звезды / Новости 22 мая 2020

Cosmo

Упоминание звездных имен в песнях самых известных рэперов — явление не редкое. Однако иногда они предпочли бы, чтобы те, о ком они в них пели, никогда эти треки не услышали. Например, Дрейк, вокруг которого на днях разгорелся самый настоящий скандал. Всему виной — архивная необнародовання песня рэпера, фрагмент которой на днях прозвучал в прямом эфире Night Owl Sound. В ней Дрейк упоминает Кайли и Кендал Дженнер, а также Джиджи Хадид в очень неприятном контексте.

«Кайли Дженнер — это на один раз. Да, у меня было 20 таких Кайли. Да, у меня было 20 чертовых Кендалл — молодых и стройных плохих девчонок, которые снимаются для Vogue. Да, у было меня 20 таких, как Джиджи», — поет Дрейк в песне.

В тот же день пользователи сети в пух и прах раскритиковали рэпера, отметив, что его оскорбительный текст унижает девушек. Обвинили они рэпера и в лицемерии, отметив тот факт, что он считается хорошим другом семейств Дженнер и Хадид. Немного позже Дрейк попытался прояснить ситуацию в своих Instagram-сториз.

« Этот трек вообще не должен был прозвучать. Три года назад он как-то попал в музыкальный каталог, и в итоге вы ее услышали. Последнее, чего мне хочется — просыпаться утром с осознанием того, что мои друзья чувствуют себя униженными. Я должен был сказать это, чтобы со спокойной душой начать новый день», — отметил он.

Неудобно получилось.