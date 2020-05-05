«Грубая, требовательная и закомплексованная»: оператор, работавший с Меган Маркл во время съемок «Форс-мажоров», рассказал о ее характере

Звезды / Новости 5 мая 2020

Cosmo

О характере Меган Маркл уже без преувеличения ходят легенды. Кто-то утверждает, что с герцогиней невозможно ужиться, другие же — что она очень открытая и дружелюбная со всеми. Свою лепту в эти противоречивые заявления на днях внес оператор, который работал с Меган над одним из рекламных проектов еще во времена ее съемок в «Форс-мажорах».

«Она была очень требовательной и грубой по отношению к окружающим. Она вела себя, как дива», — отметил мужчина в интервью Daily Mail.

Также инсайдер назвал Маркл «закомплексованной», отметив, что во время съемки она давила на команду, заставляла утверждать с ней каждый ракурс и запретила снимать себя босой.

Стоит напомнить, что именно против Daily Mail и еще нескольких британских таблоидов Меган Маркл сейчас ведет войну в суде, первый этап которой недавно проиграла.