«Грузин и украинка, какие могут быть ссоры? У нас страсть»: Вера Брежнева рассказала об отношениях с Константином Меладзе

Звезды / Новости 14 апреля 2020

Cosmo

Певица Вера Брежнева стала гостьей шоу Слава+ Звезды на карантине, которое еженедельно выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Во время онлайн-беседы со Славой Деминым звезда рассказала, как проводит время на карантине и почему ее муж, композитор Константин Меладзе, ему рад.

«Это была мечта Константина, быть со мной 24 на 7 — чем дольше, тем лучше. Поэтому он счастлив», — призналась Вера.

Певица отметила также, что они с мужем не ссорятся, несмотря на то, что сейчас проводят много времени вместе. «Грузин и украинка, какие могут быть ссоры? У нас страсть», — подчеркнула Брежнева.

Романтика!