Guerlain объявили нового креативного директора по макияжу

Красота / Новинки
23 июля 2021
Cosmo

Если ты следишь за новостями в мире красоты, то наверняка слышала, что с поста креативного директора по макияжу Guerlain ушел легендарный Оливье Эшодмезон, под руководством которого мир увидели бестселлеры бренда — линия Terracota и помады KissKiss. Сегодня стало известно, что новым креативным директором стала Violette — яркая французская визажист и блогер. Виолетт Серра хорошо известна в бьюти-сфере: у нее супер популярный канал на youtube и не менее популярный инста-аккаунт, в котором она активно делится профессиональными приемами. А еще у Виолетт есть собственный бьюти-бренд, но это не станет помехой для плодотворного сотрудничества.

Представители Guerlain говорят:

«Ее экспертность в текстурах и пигментах откроет новую, яркую главу для Guerlainі». 

Что же, мы уверены в этом на все 100% и мечтаем поскорее увидеть первую коллекцию макияжа Guerlain by Violette!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Violette (@violette_fr)

5 5 1
Автор: Дарья Горгиевска
Фото: guerlain
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Алла Барановская представила летний Clipse Beauty Box
2
Как избавиться от боли в шее
3
5 средств по уходу, которые вернут коже молодость
4
Летние суперфуды для сияющей кожи
5
8 уроков красоты от Жаклин Кеннеди
Красота / Новинки

Яркая жизнь в мегаполисе: Алла Барановская представила летний Clipse Beauty Box

То, чего мы так ждали. 

Красота / Новинки

Секреты красоты режиссера и клипмейкера Кати Царик

Берем на заметку!

Красота / Новинки

Майлі Сайрус стала обличчям кампанії Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Чудовий вибір!

Красота / Новинки
Это интересно

Sweet home: ароматы, косметика и свечи для дома, создающие уют

Обожаем!

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Красота / Новинки

6 екологічних б'юті-новинок, якими варто поповнити свою косметичку

Більше, ніж якісна косметика.    

Loading...
Красота / Новинки
Надо прочитать

Благодійність прикрашає — важлива кампанія Mary Kay

Бренд запустив ексклюзивну декоративну новинку в підтримку благодійного проєкту.

Читайте также
1
Как выглядят самые модные джинсы этого лета
2
7 причин, чому ваше волосся так швидко жирніє
3
5 способов привнести остроту в отношения
4
Самые модные босоножки этого лета
5
10 самых красивых маникюров на короткие ногти на лето
Красота / Новинки
Надо прочитать

Придбай улюблений б'юті-засіб та допоможи тим, хто потребує цього найбільше

Тобі під силу влаштувати справжнє Великоднє диво!

Красота / Новинки
Надо прочитать

Благодійність пасує до всього: важлива акція Avon

Долучайся!

Красота / Новинки
Надо прочитать

Секрети краси фотографині Соні Плакидюк

Дивись та вчись!

Красота / Новинки
Надо прочитать

7 божественных бьюти-новинок, без которых не обойтись этим летом

Хотим их все!

Хочешь больше узнать про "Красоту"?
Красота / Новинки
Это интересно

Любимая парфюмированная свеча Дженнифер Энистон

Звезда говорит, что она помогает создать дома потрясающе сексуальную атмосферу!

Красота / Новинки
Надо прочитать

Тільки 10% українок вважають себе красивими на 100%

Сумна статистика.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Красота / Новинки

Секрети краси фешн-інфлюенсерки Аліни Френдій

Красота / Новинки

Тренд будущего: все, что тебе нужно знать о перманентном макияже

Рассказывают основательницы студии-академии перманентного макияжа New PMU в Калифорнии Мару Одержаховская и Анна Кара.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Красота / Новинки

Правильное питание, уход за кожей и мейкап: учимся всем секретам красоты у профессионалов

Идеальный подарок на 8 марта!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.