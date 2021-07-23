Guerlain объявили нового креативного директора по макияжу

Красота / Новинки 23 июля 2021

Cosmo

Если ты следишь за новостями в мире красоты, то наверняка слышала, что с поста креативного директора по макияжу Guerlain ушел легендарный Оливье Эшодмезон, под руководством которого мир увидели бестселлеры бренда — линия Terracota и помады KissKiss. Сегодня стало известно, что новым креативным директором стала Violette — яркая французская визажист и блогер. Виолетт Серра хорошо известна в бьюти-сфере: у нее супер популярный канал на youtube и не менее популярный инста-аккаунт, в котором она активно делится профессиональными приемами. А еще у Виолетт есть собственный бьюти-бренд, но это не станет помехой для плодотворного сотрудничества.

Представители Guerlain говорят:

«Ее экспертность в текстурах и пигментах откроет новую, яркую главу для Guerlainі».

Что же, мы уверены в этом на все 100% и мечтаем поскорее увидеть первую коллекцию макияжа Guerlain by Violette!

