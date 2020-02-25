Харві Вайнштейна визнали винним у зґвалтуванні

Звезды / Новости 25 февраля 2020

Cosmo

24 лютого у Нью-Йорку суд присяжних визнав Харві Вайнштейна винним у зґвалтуванні. Відомо, що до складу комісії присяжних входили 7 чоловіків і 5 жінок. Засідання тривали впродовж п’яти днів. З рештою, колишнього продюсера визнали виним у зґвалтуванні і сексуальному насиллі.

Відразу після оголошення вердикту чоловіка відправили до в’язниці. Там він буде очікувати на вирок. Зараз йому загрожує до 25 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Харві Вайнштейна звинуватили у численних сексуальних домаганнях, зґвалтуваннях й сексуальному насиллі. Скандали з його участю стали початком руху #Metoo, в рамках якого жінки з усього світу почали ділитись особистими історіями про різні види насилля.