Хайди Клум и ее муж Том Каулитц наконец получили результаты теста на коронавирус

Звезды / Новости
25 марта 2020
Cosmo

Еще две недели назад немецкая супермодель Хайди Клум пожаловалась на плохое самочувствие и заподозрила, что заразилась коронавирусом. Звезда тут же самоизолировалась даже от супруга.

«Чтобы быть в безопасности, мы не будем контактировать друг с другом, пока не получим результаты наших тестов на коронавирус. Мы не хотим распространять микробы и подвергать риску других людей… даже друг друга! Как бы я ни хотела его обнять и поцеловать, важнее поступать правильно и не распространять болезнь дальше», — написала она тогда у себя в Instagram.

Сегодня же модель поделилась с подписчиками свежими новостями: ни у Хайди Клум, ни у ее супруга Тома Каулитца не был обнаружен COVID-19. Несмотря на радостное известие, Хайди по-прежнему соблюдает режим самоизоляции и призывает всех нас тоже оставаться дома — ради себя и окружающих.

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: instagram @heidiklum
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