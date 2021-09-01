Hempful — украинский sustainable-бренд, от которого мы в восторге

Мода / Fashion news 1 сентября 2021

Cosmo

В Hempful верят, что любовь к моде не может существовать без любви к природе. Поэтому при выборе главного материала для бренда решили вернуться к опыту наших предков: археологические раскопки подтверждают, что народы, которые населяли территорию современной Украины, носили одежду из этого растения.

Конопля — натурально и экологически выращенная культура. Она дружелюбна к почве и возвращает 50-60% полезных элементов обратно в землю. Для ее выращивания необходимо намного меньше воды и площади, а процесс преобразования культуры в ткань значительно меньше влияет на окружающую среду.

Вещи из конопли неприхотливы в уходе и становятся только лучше после каждой стирки. Материал обладает уникальными терморегулирующими свойствами, поэтому он дарит прохладу летом и согревает зимой, приятен к телу и имеет антибактериальные и солнцезащитные качества.

Основательница бренда Инна Постникова — фотограф, в портфолио которой сотрудничество с Pangaia, L’Officiel и многими другими украинскими и международными брендами. В своих работах Инне хотелось показать женственность, природную красоту тела своих героинь. Она всегда была в поиске одежды, которая бы не выходила на первый план, а только оттеняла уникальность и харизму девушки. Поэтому создание Helpful стало естественным продолжением ее работы.

На Инну очень повлияло путешествие в Австралию. Поездка перевернула ее представление о том, как люди относятся к потреблению — свободно и ответственно. Так возникла идея создать простую, уютную и комфортную одежду, которая будет прикрывать наготу, подчеркивать красоту кожи и тела и дарить приятные тактильные ощущения.

Вдохновением послужила эстетика серфинга, пляжа, образа salty hair girl, которая прослеживается в фотографиях, сделанных самой Инной для кампании бренда.

Одежде Helpful не нужна альтернатива, ее не нужно обновлять из сезона в сезон, это вещи, которые носятся с удовольствием, не изнашиваются и не надоедают.

«Мы стремимся создавать soulful одежду вне трендов и сезонов. Как свитер, взятый у мамы для первого свидания. Мы будем счастливы, если созданные нами вещи подарят вам особенные эмоции», — говорит создательница бренда.