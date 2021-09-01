Hempful — украинский sustainable-бренд, от которого мы в восторге

Мода / Fashion news
1 сентября 2021
Cosmo

В Hempful верят, что любовь к моде не может существовать без любви к природе. Поэтому при выборе главного материала для бренда решили вернуться к опыту наших предков: археологические раскопки подтверждают, что народы, которые населяли территорию современной Украины, носили одежду из этого растения.

Конопля — натурально и экологически выращенная культура. Она дружелюбна к почве и возвращает 50-60% полезных элементов обратно в землю. Для ее выращивания необходимо намного меньше воды и площади, а процесс преобразования культуры в ткань значительно меньше влияет на окружающую среду.

Вещи из конопли неприхотливы в уходе и становятся только лучше после каждой стирки. Материал обладает уникальными терморегулирующими свойствами, поэтому он дарит прохладу летом и согревает зимой, приятен к телу и имеет антибактериальные и солнцезащитные качества.

Основательница бренда Инна Постникова — фотограф, в портфолио которой сотрудничество с Pangaia, L’Officiel и многими другими украинскими и международными брендами. В своих работах Инне хотелось показать женственность, природную красоту тела своих героинь. Она всегда была в поиске одежды, которая бы не выходила на первый план, а только оттеняла уникальность и харизму девушки. Поэтому создание Helpful  стало естественным продолжением ее работы.

На Инну очень повлияло путешествие в Австралию. Поездка перевернула ее представление о том, как люди  относятся к потреблению — свободно и ответственно. Так возникла идея создать простую, уютную и комфортную одежду, которая будет прикрывать наготу, подчеркивать красоту кожи и тела и дарить приятные тактильные ощущения.

Вдохновением послужила эстетика серфинга, пляжа, образа salty hair girl, которая прослеживается в фотографиях, сделанных самой Инной для кампании бренда.

Одежде Helpful не нужна альтернатива, ее не нужно обновлять из сезона в сезон, это вещи, которые носятся с удовольствием, не изнашиваются и не надоедают.

«Мы стремимся создавать soulful одежду вне трендов и сезонов. Как свитер, взятый у мамы для первого свидания. Мы будем счастливы, если созданные нами вещи подарят вам особенные эмоции», — говорит создательница бренда.

5 5 1
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
7 трикотажных вещей от украинских брендов, которые пригодятся вам этой осенью
2
Искусство технологий: Bevza представили NFT-инициативу
3
Какую сумку выбрать на осень 2021: 5 модных моделей, которые хотят все
4
Белла Хадид стала новым лицом Miss Sixty
5
7 самых модных курток на осень 2021
Мода / Fashion news
Это интересно

Топ-7 українських брендів, які стали популярними за кордоном

Наша гордість!

Мода / Fashion news

Андре Тан разом із Анною Різатдіновою, Наталією Могилевською та іншими підтримали талант дітей з особливими потребами

Важлива ініціатива. 

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Право бути собою — найкраще з усіх можливих: просвітницький fashion-кампейн від організації Happy Today та бренду KeepStyle

Про це важливо говорити!

Мода / Fashion news
Это интересно

Радість бути різною: нова колекція Reebok Club C Double Geо

Оновлена версія однієї з головних моделей кросівок Reebok в новій жіночої колекції бренду.

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Мода / Fashion news
Это интересно

«Ми витинаємо сенси»: зустрічай новий україно-французький бренд

Поєднання українських традицій з французькою вишуканістю, крафтових мистецтв з сучасними технологіями.

Loading...
Мода / Fashion news

Модное вдохновение: повторяем легендарные образы принцессы Дианы с новой pre-fall коллекцией Simple Retro

Королевский стиль. 

Читайте также
1
Как носить брючные костюмы этой осенью
2
10 базовых платьев на каждый день
3
Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальный базовый образ на осень
4
Чарльз Спенсер опублікував пост до річниці смерті сестри – принцеси Діани
5
Disney снимет драматический сериал «Кайзер Карл»
Мода / Fashion news
Надо прочитать

adidas Originals представляє колекцію Forum сезону Осінь-Зима 2021

Символи стилю!

Мода / Fashion news

Луна в тельце: новая коллекция украинского бренда Lutiki

Очень необычно. 

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Adidas представляє офіційний інтернет-магазин

Нарешті!

Мода / Fashion news
Это интересно

Украинский бренд Over the Sea выпустил коллекцию купальников

Теперь можно быть самой женственной не только в их платьях, но и в бикини!

Хочешь больше узнать про "Тренды Моды"?
Мода / Fashion news
Надо прочитать

Reebok Nano X1 Adventure — кроссовки для самых эффективных тренировок

Легендарная модель!

Мода / Fashion news

Бренди Ozerianko bags та Klis презентували спільну колекцію сумок та шовкових твілі до свята Купала

Надихнувшись традиціями та магією купальської ночі, українські бренди Ozerianko bags та Klis створили тематичну Kupala collection.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Мода / Fashion news

У Києві, Одесі та Львові відкрилися нові арт-плейси від PUMA

Для зустрічей с друзями та крутих фото. 

Мода / Fashion news

Головні тренди літа 2021 у новій колекції Puma та Dorofeeva «Ocean Queen»

Для теплих літніх вечорів та фестивалів.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Мода / Fashion news
Надо прочитать

Жарко и ярко: Карди Би запускает первую коллекцию одежды в партнерстве с Reebok

Новость дня!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.