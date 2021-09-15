Хейли и Джастин Бибер снова спровоцировали слухи о скором пополнении в семье

Звезды / Новости 15 сентября 2021

Cosmo

В конце июля Джастин Бибер — случайно или намеренно — спровоцировал слухи о том, что они с Хейли впервые станут родителями. Тогда певец опубликовал совместное фото с женой и оставил под ним интригующую подпись: «Мама и папа». Впрочем, тогда модель сама прояснила ситуацию в комментариях к снимку, отметив, что пока их семья пополнилась лишь... четверолапыми любимцами.

А вчера, после появления супругов на Балу Институма костюма Met Gala, слухи о беременности Хейли разгорелись с новой силой. Всему виной фото, на которых певец нежно держит руку на животе возлюбленной, тогда как она не менее нежно накрывает его руку своей.

Выглядит и правда довольно двусмысленно, но в этот раз мы от преждевременных поздравлений, пожалуй, воздержимся — до официальных комментариев пары.