«Химия между ними неоспорима»: инсайдер рассказал о романе Леди Гаги и ее нового бойфренда

Звезды / Новости 19 марта 2020

Cosmo

В феврале этого года Леди Гага и ее новый бойфренд Майкл Полански, как говорят, make it Instagram-official и перестали скрывать отношения. И поговаривают, что у этой пары действительно все серьезно. Так, сегодня инсайдер, приближенный к паре, рассказал, что Гага безумно влюблена и давно не была так счастлива:

«Гага очень серьезно относится к своему новому бойфренду. Химия между ними неоспорима. Сначала она хотела сохранить их роман в тайне и не собиралась торопиться. Однако между ней и Майклом была такая сильная связь, что ее трудно было держать в секрете».

А также добавил: «В разговоре со всеми своими друзьями она признается, что по уши влюблена в Майкла. Любой, кто проводит время с ними, видит эту особую связь».

Поговаривают, что Гага и Майкл практически неразлучны: все это время он сопровождал ее в турне, работая удаленно, а сейчас влюбленные вместе проводят карантин дома – за фильмами и видеоиграми.





