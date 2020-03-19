«Химия между ними неоспорима»: инсайдер рассказал о романе Леди Гаги и ее нового бойфренда

Звезды / Новости
19 марта 2020
Cosmo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 17 Бер 2020 р. о 9:35 PDT

В феврале этого года Леди Гага и ее новый бойфренд Майкл Полански, как говорят, make it Instagram-official и перестали скрывать отношения. И поговаривают, что у этой пары действительно все серьезно. Так, сегодня инсайдер, приближенный к паре, рассказал, что Гага безумно влюблена и давно не была так счастлива:

«Гага очень серьезно относится к своему новому бойфренду. Химия между ними неоспорима. Сначала она хотела сохранить их роман в тайне и не собиралась торопиться. Однако между ней и Майклом была такая сильная связь, что ее трудно было держать в секрете».

А также добавил: «В разговоре со всеми своими друзьями она признается, что по уши влюблена в Майкла. Любой, кто проводит время с ними, видит эту особую связь».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 7 Бер 2020 р. о 12:01 PST

Поговаривают, что Гага и Майкл практически неразлучны: все это время он сопровождал ее в турне, работая удаленно, а сейчас влюбленные вместе проводят карантин дома – за фильмами и видеоиграми.

 



 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: instagram @ladygaga
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