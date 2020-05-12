Хинкали или бахилы: новые кроссовки Yeezy 451 от Канье Уэста высмеивают в сети

Мода / Fashion news
12 мая 2020
Cosmo

Выпуск кроссовок Yeezy 451 от Канье Уэста поклонники звезды ждали еще в прошлом году. Но, вероятно, дизайнер решил, что интрига должна быть долгой и показал новую обувь только сейчас. Создана она совместно с известным дизайнером кроссовок Стивеном Смитом. И, как оказалось, кроссовки отличаются очень необычным дизайном: они изготовлены из трикотажа а снизу дополнены полимерными «когтями».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от YEEZY MAFIA (@yeezymafia) 6 Май 2020 в 8:42 PDT

Когда именно кроссовки поступят в продажу, пока неизвестно, однако в сети они уже стали новым хитом и основой для смешных мемов. Многие сравнивают новую пару с хинкали, бахилами и японскими пельменями гедза. А ты как думаешь, похоже?

       

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Автор: Анастасия Благодарная
Фото: Gettyimages/Fotobank.ua
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