Хинкали или бахилы: новые кроссовки Yeezy 451 от Канье Уэста высмеивают в сети

Мода / Fashion news 12 мая 2020

Cosmo

Выпуск кроссовок Yeezy 451 от Канье Уэста поклонники звезды ждали еще в прошлом году. Но, вероятно, дизайнер решил, что интрига должна быть долгой и показал новую обувь только сейчас. Создана она совместно с известным дизайнером кроссовок Стивеном Смитом. И, как оказалось, кроссовки отличаются очень необычным дизайном: они изготовлены из трикотажа а снизу дополнены полимерными «когтями».

Когда именно кроссовки поступят в продажу, пока неизвестно, однако в сети они уже стали новым хитом и основой для смешных мемов. Многие сравнивают новую пару с хинкали, бахилами и японскими пельменями гедза. А ты как думаешь, похоже?