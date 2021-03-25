Ходят слухи: 52-летняя Дженнифер Энистон вернулась к своему бывшему возлюбленному

Звезды / Новости
25 марта 2021
Cosmo

Личная жизнь Дженнифер Энистон — снова в центре внимания пользователей сети. Вот только в этот раз фокус на ее отношениях не с Брэдом Питтом или Джастином Теру, а с еще одним экс-возлюбленным — Джоном Майером.

Так, поклонники предположили, что звезды, которые встречались с 2008 по 2009 год, снова вместе — это случилось после того, как певец появился в TikTik-анонсе своей новой пластинки в компании... любимого питомца Дженнифер (настоящее фото-расследование юзеров ищи здесь). 

Впрочем, пока одна часть пользователей сети утверждает, что Энистон и Майер снова вместе, другая уверена в том, что звезд связывают исключительно дружеские чувства. А ты как думаешь?

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Фото: Gettyimages
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