Ходят слухи: Анджелина Джоли встречается с известным голливудским актером

Звезды / Новости
6 апреля 2020
Cosmo

После развода Брэда Питта и Анджелины Джоли им обоим приписывали множество романов — как с далекими от шоу-бизнеса людьми, так и с коллегами по цеху. Вот и на днях в западной прессе появилась информация о том, что одна из самых красивых женщин мира закрутила роман со своим бывшим партнером по фильму «Александр» Колином Фарреллом. В далеком 2004-м им уже приписывали отношения, однако тогда Анджелина заявила, что не намерена смешивать работу и личную жизнь. 

Одним из аргументов в пользу того, что сейчас Джоли решила пересмотреть свое решение (кроме заявлений инсайдеров), журналисты считают редкий выход актрисы с детьми на премьеру фильма «Дамбо», в котором сыграл Фаррелл. 

А ты как думаешь: это просто слухи или правда? 

 

 

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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