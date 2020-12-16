Ходят слухи: Дакота Джонсон и Крис Мартин помолвлены

Звезды / Новости 16 декабря 2020

Cosmo

Помимо пандемии коронавируса, 2020-й принес нам и кое-что хорошее: настоящий бэби-бум и череду помолвок. Так, сегодня в СМИ появилась новость об очередной паре, которая решилась на серьезный шаг. Ходят слухи, что Крис Мартин и Дакота Джонсон помолвлены.

Актриса была замечена с обручальным кольцом с огромным изумрудом на безымянном пальце. И это не просто украшение, уверены СМИ и поклонники пары. Сами влюбленные пока не прокомментировали новость. Дакота Джонсон и Крис Мартин вместе уже больше трех лет, но стараются не афишировать свои отношения и редко попадают вместе в объектив папарацци. Счастье любит тишину.