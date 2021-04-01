Ходят слухи: Джиджи Хадид и Зейн Малик тайно поженились

Звезды / Новости
1 апреля 2021
Cosmo

Пока поклонники все ждут красивую и громкую свадьбу Джиджи Хадид и Зейна Малика, влюбленные, похоже, уже успели тайно пожениться. Такие слухи попали в СМИ после прямого эфира партнерши Зейна по дуэту To Begin Again Ингрид Майклсон. У себя в инстаграм она рассказала: «Зейн не делает того, чего не хочет. И то, что он исполнил эту песню, — очень лестно для меня. Он самодостаточный человек, а теперь еще и женат, у него есть ребенок». Именно это высказывание спровоцировала бум новостей о паре, хотя сами влюбленные все еще не подтвердили слухи.

С одной стороны, тайная свадьба кажется вполне логичным шагом в период карантина и после рождения ребенка. С другой: вполне допустимо, что Ингрид просто оговорилась, ведь она не так уж близко общается с Маликом.

Ждем официальных подтверждений (или опровержений) от Джиджи Хадид и Зейна Малика.

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Фото: Gettyimages
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