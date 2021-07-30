СМИ: Джордж и Амаль Клуни снова станут родителями

Звезды / Новости
30 июля 2021
Cosmo

После новости о беременности Пэрис Хилтон, которую она вскоре опровергла, мы не хотим торопить события, но все же не можем не поделиться инсайдерской информацией, о которой сегодня пишут все западные СМИ — Амаль и Джордж Клуни готовятся вновь стать родителями! Как сообщил журналистам близкий друг супругов, сейчас правозащитница находится на четвертом месяце беременности. Об этом Джордж и Амаль, которые уже воспитывают 4-летних близнецов Александра и Эллу, якобы сообщили своим друзьям и близким еще в начале июля, собрав их на званый ужин. 

Радуемся за супругов, но все же ждем официального подтверждения от них самих. 

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Фото: Gettyimages
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