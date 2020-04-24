Ходят слухи: Джулия Робертс разводится с мужем спустя 18 лет брака

Звезды / Новости 24 апреля 2020

Cosmo

Период карантина и самоизоляция — настоящее испытание для ваших отношений с партнером. И, к сожалению, выдерживают его не все. Так, сегодня в сети стали распространяться слухи о том, что актриса Джулия Робертс готовится подать на развод со своим мужем Дэниелом Модером. И это после 18 лет брака!

Об этом СМИ рассказал анонимный источник, приближенный к паре. Поговаривают, что оформить развод супруги планируют сразу же после карантина, а самоизоляция в одном доме дается паре очень тяжело. Официальная причина развода неизвестна, но тот же источник поделился, что в отношениях Джулии и Дэниела давно назрел кризис: актриса жутко ревновала мужа, а тот не оказывал ей достаточно поддержки.







