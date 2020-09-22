Ходят слухи: Эмма Стоун тайно вышла замуж и вот-вот станет мамой

Звезды / Новости 22 сентября 2020

Cosmo

Бэби-бум продолжается. Ходят слухи, что актриса Эмма Стоун ждет ребенка от своего возлюбленного Дэйва Маккери. В западные СМИ просочилась новость о том, что влюбленные тайно поженились и ожидают скорого пополнения в семье: Эмма и Дэйв были замечены в Лос-Анджелесе с обручальными кольцами на пальцах, а актриса — еще и с заметно округлившимся животиком.

Интересно, что торжество прошло втайне от журналистов, ведь о помолвке Эмма громко заявила фото с огромным обручальным кольцом в Instagram-аккаунте бойфренда. Ждем официальных подтверждений от пары.