Ходят слухи: еще одна дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта собирается сменить пол

Звезды / Новости 7 июня 2020

Cosmo

​​​​​​Недавно Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились, чтобы отпраздновать 14-й день рождения своей дочери Шайло. Как отметили инсайдеры, на временное примирение звезды пошли, потому что девочка очень близка с ними обоими, и мечтает проводить с отцом столько же времени, сколько и с мамой.

Актер, в свою очередь, тоже очень привязан к дочери, и гордится тем, что она «всегда остается верной себе». В частности, Питт поддержал планы Шайло сменить пол, если это правда то, чего она хочет.

А сейчас, как пишут западные СМИ, еще одна дочь Анджелины и Брэда решила сменить пол — об этом, по словам инсайдеров, актриса сообщила экс-супругу недавно. Пользователи сети предположили, что это может быть 11-летняя Вивьен, которая во всем подражает своей старшей сестре — в частности, ее стилю в одежде.

Впрочем, никаких официальных комментариев, как в случае с Шайло, звезды по этому поводу не давали.