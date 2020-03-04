Ходят слухи: Ирина Шейк и Брэдли Купер провели день вместе — на фоне сплетен о ее новом романе!

Звезды / Новости 4 марта 2020

Cosmo

Только недавно мы писали о новом тайном романе Ирины Шейк (звезда была замечена с кольцом на безымянном пальце!), как сегодня в сети появились слухи о возможном воссоединении супермодели с ее бывшим бойфрендом и отцом двухлетней Леи, Брэдли Купером.

Так, анонимный источник сообщил, что бывшие возлюбленные провели день вместе. По словам инсайдера, Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в фотостудии Pier59 в Нью-Йорке, где Ирина принимала участие в съемке. А после они с дочерью все вместе отправились на обед. Очень хочется верить в это воссоединение, но пока это лишь слухи.