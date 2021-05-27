Ходят слухи: Канье Уэст встречается с Ириной Шейк

Звезды / Новости 27 мая 2021

Cosmo

Совершенно неожиданно на этой неделе в сети появились слухи о новом романе бывшего мужа Ким Кардашьян Канье Уэста. Поговаривают, что Канье встречается с моделью и бывшей возлюбленной Брэдли Купера Ириной Шейк.

О тайном романе Канье Уэста и Ирины Шейк СМИ рассказал, как всегда, очень анонимный источник: «Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, она же мама ребенка Брэдли Купера», — поведал он для DeuxMo, портала, где собраны все самые горячие сплетни о знаменитостях.

Пока вся редакция в шоке, делись: как тебе эта пара?