Ходят слухи: князь Монако Альбер II и его жена Шарлен находятся на грани развода

Звезды / Новости 1 сентября 2021

Cosmo

Вот уже полгода княгиня Монако Шарлен находится в Южной Африке, где, по официальной версии, лечится от осложнений инфекции уха, горла и носа. Однако, как утверждают французские СМИ, на самом деле причина того, почему жена Альбера II так долго не возвращается домой, кроется в том, что супруги находятся на грани развода.

Так, по информации журналиста Стефана Берна, в то время, когда его супруга находилась в Африке с благотворительной миссией, Альбер возобновил отношения со своей бывшей возлюбленной Николь Кост. Более того, князь Монако пригласил женщину на одно из официальных мероприятий, на котором присутствовал и их 17-летний сын Александр.

По мнению инсайдеров, именно тема внебрачных детей стала причиной проблем в отношениях Шарлен и Альбера, которые начались уже довольно давно. Напомним, у князя есть еще внебрачная дочь от отношений с официанткой Тамарой Ротоло — 29-летняя Жасмин. А недавно еще одна женщина заявила, что воспитывает внебрачную дочь от Альбера.

Аргументом в пользу того, что супруги действительно находятся на грани развода, сеть сочла и новые фото пары. На них, по мнению пользователей сети и экспертов, «воссоединившиеся супруги» не излучают ничего, кроме безразличия друг к другу.