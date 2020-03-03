Ходят слухи: Меган Маркл беременна вторым ребенком

Звезды / Новости 3 марта 2020

Cosmo

Уже совсем скоро Меган Маркл (без малыша Арчи) прибудет в Великобританию, где они с мужем совершат свой последний официальный выход в роли старших членов британской королевской семьи — вместе с королевой Елизаветой и другими родственниками они посетят праздничную службу в Вестминстерском аббатстве.

Однако многие уверены, что супруги возвращаются домой не только ради этого — букмекеры уже принимают ставки на то, что во время пребывания в Лондоне Меган и Гарри объявят о второй беременности герцогини. Эксперты считают, что столь стремительный переезд пары в Канаду также был связан со скорым пополнением в их семействе.

Что же, будем ждать новостей!