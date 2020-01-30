Ходят слухи: Меган Маркл вот-вот вернется на большие экраны

Звезды / Новости 30 января 2020

Cosmo

После того, как Меган Маркл и принц Гарри отошли от королевских дел и были официально лишены всех титулов, журналистов и общественность волнует только одно: чем теперь будут заниматься знаменитые супруги?

Так, западные СМИ начали распространять информацию о том, что Меган Маркл планирует вернуться в кино и уже активно ищет себе агента. «Меган уже ищет представителя, менеджера или агента. Она обращается к людям, чтобы найти кого-то, кто будет представлять ее во время будущих проектов», — рассказал СМИ анонимный источник.

Мы пока не знаем, действительно ли это так, но то, что Меган Маркл уже успела заключить контракт с Disney, — реальный факт, который дает повод верить в эти слухи.