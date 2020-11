Двойной удар: Мелания Трамп собирается подать на развод

Несмотря на то, что в США все еще продолжается подсчет голосов, отданных на президентских выборах, бесспорным лидером гонки уже был назван демократ Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, требует честного подсчета голосов и готовится оспаривать результаты в ряде штатов в суде.

Не менее неприятные события происходят и в личной жизни бизнесмена и политика. Так, по словам бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниго Ньюман, первая леди США планирует подать на развод с мужем, как только он официально перестанет быть действующим президентом.

«Мелания считает каждую минуту до тех пор, когда он уйдет с должности, и она сможет развестись. Если она унизит его таким образом, пока он еще исполняет свои обязанности, он найдет как ее наказать», — отмечает инсайдер в комментарии Daily Mail.

Сама Мелания Трамп эту информацию никак не комментирует. В своем же твиттер первая леди призывает американцев к честному подсчету голосов, поддерживая риторику мужа.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.