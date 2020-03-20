Ходят слухи: на свадьбе принцессы Беатрис будут присутствовать только два гостя

Звезды / Новости
20 марта 2020
Cosmo

Пандемия коронавируса повлияла на жизнь и планы миллионов людей по всему миру, включая голливудских звезд, организаторов самых масштабных фестивалей и нас с тобой. Под угрозу она поставила и самые громкие звездные свадьбы, которые должны были состояться в этом году. Так, на днях стало известно, что Эмма Стоун и ее жених Дэйв МакКери отменили свое бракосочетание в Лос-Анджелесе, чтобы не подвергать риску заражения никого из окружающих.

А вот принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мапелли Моцци, которые запланировали свадьбу на 29 мая, пока никаких официальных комментариев по поводу ее отмены не давали. Однако, если она все-таки состоится, то точно без 150 гостей, как планировали влюбленные. Так, согласно новому распоряжению Англиканской церкви, в разгар эпидемии коронавируса на каждой из свадебных церемоний смогут присутствовать лишь пятеро людей: сами жених и невеста, их свидетели и священник.

Среди возможных вариантов, кому Беатрис и Эдоардо могут доверить столь важную миссию  сестра невесты Евгения с мужем, Кейт Миддлтон и принц Уильям или же Меган Маркл и принц Гарри. Что же, будем ждать новостей!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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