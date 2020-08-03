Ходят слухи: принц Уильям изменяет Кейт Миддлтон с ее подругой

Звезды / Новости 3 августа 2020

Cosmo

Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон удалось создать образ идеальной семьи во всех смыслах. На людях супруги выглядят счастливыми и вместе воспитывают троих детей — Джорджа, Шарлотту и Луи. Но сегодня эта картинка образцовой семьи полностью разрушилась, благодаря инсайдерской информации от биографа королевской семьи Эндрю Мортона.

В своей книге «Уильям и Кэтрин» автор не только рассказывает, что принц Уильям относится к Кейт больше как к прислуге, но и проводит сравнение между судьбой герцогини и принцессы Дианы, которая была так же несчастлива в браке: «Близкие друзья Уильяма и Кейт никогда не одобряли его поведение. Уильям относится к ней скорее как к служанке, нежели как к жене и матери своих детей».

Поговаривают, что кроме пренебрежительного отношения к Кейт, принц Уильям имеет за душой еще один грех — ходят слухи, что он все-таки изменяет жене с ее же подругой Роуз Ханбери. Не можем в это поверить!