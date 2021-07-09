Ходят слухи: Шэрон Стоун встречается с 25-летним рэпером

Звезды / Новости 9 июля 2021

Cosmo

Поток сообщений о новых звездных романах не прекращается. Только сегодня мы писали о новом бойфренде Беллы Хадид, а немного позже узнали о новом предполагаемом романе 63-летней Шэрон Стоун. Так, западные СМИ сообщают, что актриса встречается с 25-летним рэпером RMR, который является настоящим фанатом фильма «Казино», в котором Стоун снялась в 1995 году.

По словам инсайдеров, звезды уже сходили на несколько романтических свиданий в Лос-Анджелесе, во время которых танцевали вместе, ужинали и выглядели очень увлеченными друг другом. Сама же актриса комментировать слухи отказалась, сообщает издание Page Six.