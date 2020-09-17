«Холостячка» Ксенія Мішина розповіла, яким бачить чоловіка своєї мрії

Звезды / Новости 17 сентября 2020

Cosmo

Уже цієї осені зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина шукатиме свою другу половинку, адже акторка стала головною героїнею проекту «Холостячка». Якого чоловіка вона хоче бачити біля себе, Ксенія ексклюзивно розповіла на зйомках шоу «Хто зверху?» (Новий канал).

– Він має бути відповідальним, впевненим у собі та самостійним, – каже акторка. – Найголовніше, щоб свою відповідальність він проявляв до жінки, у професії та особистих моментах. Важливо ще вміти демонструвати почуття, швидко приймати рішення та мати силу волі відстояти свою думку. Тобто, чути себе. Ось такі чоловічі енергії мають бути у мого майбутнього обранця.

Ксенія зізналася, що наразі в її оточенні такого чоловіка немає.

– Насправді, я ніколи не копаюся в знайомих чоловіках, – каже дівчина. – Це не моя задача. Звісно, що є сім’ї, які мені імпонують за відношення одне до одного. Але ми ж не знаємо, що насправді відбувається всередині. Нікому не відомо, окрім них самих.

Що ж, сподіваємося, що Ксенія знайде чоловіка своєї мрії у реаліті-шоу!