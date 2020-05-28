Must-have этого лета: платья, топы и джинсы из совместной коллекции Home Wings и Ксении Шнайдер

Мода / Fashion news
28 мая 2020
Cosmo

Отличные новости для всех поклонниц украинской моды: пока весь мир находился на изоляции, бренд базовой одежды Home Wings и Ксения Шнайдер создали совместную коллекцию из демократичного денима. В нее вошли платья, джинсы, рубашки и топы из легкого денима, которые отлично впишутся в летний гардероб каждой. 

«Мне было интересно попробовать себя в разработке недорогой, но качественной одежды, которая была бы понятна и уместна в гардеробе каждой украинки», — говорит Ксения.

«Мне очень близка по философии и стилю Ксения, мне импонирует то, как этично и правильно она развивает свое дело. Я влюблена в ее бренд и во все, что делает эта девушка в своем джинсовом мире», — отметила основательница Home Wings Алина Харечко.

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