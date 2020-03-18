Хорошие новости: Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выписали из больницы

Звезды / Новости
18 марта 2020
Cosmo

Ни минувшей неделе Том Хэнкс сообщил в своем Instagram, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Актер сообщил, что они находятся под присмотром врачей в одной из австралийских больниц и пообещал регулярно сообщать о состоянии их с женой здоровья. И вот на днях стало известно, что звездную пару выписали из больницы. Сейчас они находятся на карантине в съемном доме в Австралии. О том, как они с супругой чувствуют себя спустя неделю после того, как у них диагностировали Covid-19, Хэнкс написал вчера в своем Instagram-аккаунте. 

«Симптомы такие же. Лихорадки нет. Мы раскладываем сторку, моем посуду и дремаем на диване. Плохие новости: жена шесть раз обыграла меня в джин рамми и лидирует на 201 очко», — сообщил Том. 

Очень рады за супругов и желаем им восстановиться окончательно как можна скорее!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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