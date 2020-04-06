Хороший совет: Гвинет Пэлтроу рассказала, как определиться с вибратором

Звезды / Новости 6 апреля 2020

Cosmo

Гвинет Пэлтроу всегда придерживалась здорового образа жизни и призывала женщин быть в гармонии со своим телом. Актриса открыто говорит на провокационные темы, поэтому, когда на ее онлайн-ресурсе Goop появились советы о том, как подобрать правильный вибратор, мы нисколечко не удивились.

Кроме конкретных моделей, Гвинет также дала советы по применению и дополнила все красочными иллюстрациями. Также познавательной частью материала стала информация о важности клиторной стимуляции для организма женщины и ее общего удовольствия. Актриса, не стесняясь говорит, что во время изоляции всем нам важно чувствовать себя сексуальными. Поэтому мастурбация — хороший способ достичь этого ощущения.

Нам кажется, это прекрасный месседж. Ранее мы уже рассказывали тебе о лучших позах для сольного оргазма. Почему бы не выбрать одну из них и не попробовать прямо сейчас?