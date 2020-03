House Party: нове фото королеви Єлизавети стало мемом

Королева знаходиться в ізоляції, як і більшість світу сьогодні. Проте це не означає, що вона перестала виконувати свої обов’язки. Тепер Єлизавета в дистанційному режимі проводить зустрічі й вирішує робочі моменти. Про це стало відомо з офіційного інстаграм-акаунту королівської сім’ї, де з’явився пост з ілюстрацією «зустрічі» Єлизавети з прем’єр-міністром Бориcом Джонсоном.

І хоча метою було показати, як обидва політики перейшли в дистанційний режим, більшість побачили у світлині ноти гумору. «Домашня вечірка» так прихильники в мережі назвали це фото. Пост швидко став популярним. Тепер в Твіттері й Instagram можна знайти різні меми на цю тему. Ось деякі з них.

Imagine if they let @TheEllenShow @BarackObama and @rickygervais join the call! pic.twitter.com/eMchyYX1rP