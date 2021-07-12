Идеальная пара: 59-летний Том Круз впервые появился на публике со своей новой возлюбленной

Звезды / Новости 12 июля 2021

Cosmo

Несмотря на то, что Том Круз тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз, еще зимой в прессу просочились слухи о том, что он встречается со своей партнершей по фильму «Миссия невыполнима 7» Хейли Этвелл. 59-летний актер никак не комментировал информацию о новом романе, однако вчера по сути подтвердил ее, появившись вместе с 39-летней возлюбленной на финале Уимблдона.

Для официального выхода Круз выбрал синий костюм-тройку и белую рубашку с галстуком, а его спутница — макси платье с цветочным принтом, белый плащ и яркие акценты: красные лодочки и сумку. Отлично смотрятся вместе!