Идеальная семья: Ева Лонгория с мужем и подросшим сыном на прогулке в Лос-Анджелесе

Звезды / Новости 19 марта 2020

Cosmo

Несмотря на карантин, звезды все-таки иногда покидают свои дома, чтобы немного прогуляться и подышать свежим воздухом (конечно же, придерживаясь всех мер безопасности и на дистанции от других людей).

Такую короткую обеднюю вылазку вчера устроила себе и Ева Лонгория с семьей — актриса была замечена в Беверли-Хиллз с подросшим сыном Сантьяго Энрике и мужем Хосе Антонио Бастоном. Мужчина вез коляску, тогда как звездная мамочка держала малыша на руках.

Какая красивая семья!