Идеальный подарок: лучшие бьюти-наборы на любой вкус и бюджет

Красота / Новинки 24 декабря 2019

Cosmo

Несмотря на то, что погода за окном не вызывает каких-либо новогодних ассоциаций, мы продолжаем готовиться к празднику, выбирать меню, наряд и, разумеется, подарки. На очереди самые удачные бьюти-наборы на любой вкус и бюджет, большинство из которых хочется не только дарить, но и получить под елку!

Набор Brow Perfecting, Revitalash

Этот набор попросила у Деда Мороза одна из наших редакторов — она знает, что с культовым кондиционером Revitabrow ее брови будут выглядеть не хуже гордости Кары Делевинь. Кроме кондиционера, в наборе есть нежная мицеллярная вода и фиксирующий гель натурального светло-коричневого оттенка.

Набор L'Homme Ideal Xmas 19, Guerlain

Роскошный набор, состоящий из культовой туалетной воды L'Homme Ideal и одноименного геля для душа, наверняка порадует твоего бойфренда. Давай начистоту: это практически признание, а какому мужчине не понравится, если его назовут идеальным?

Набор r-Retinoate, Medik8

Если есть в бьюти-мире какой-то антивозрастной абсолют, то ним, безусловно, является набор премиальной коллекции Medik8, r-Retinoate. Здесь собраны самые эффективные и мощные антиэйдж-средства, к ним прилагается массажный роллер для того, чтобы превратить ежедневный уход за кожей в сплошное удовольствие.

Набор Linea Uomo, Collistar

Еще один удачный и весьма доступный по цене мужской набор, в котором есть все необходимое для путешествия — гель для душа, пена для бритья и вместительная косметичка.

Набор Eau De Parfum, Tiffany&Co

Покажи нам хотя бы одну девушку, которая не обрадуется заветной коробочке от Тиффани? Даже в том случае, если вместо бриллиантового кольца (пока что) в ней будет аромат. В качестве бонуса к аромату прилагается travel-миниатюра, которую всегда можно поместить даже в самый крошечный клатч.

Набор с миниатюрой помады и туши L'interdit Xmas, Givenchy

Нереальной красоты набор, в который влюблена часть нашей редакции: помимо сексуального аромата L'interdit, в нем есть восхитительная маленькая помада идеального красного оттенка и тушь для объема ресниц. Что еще надо для подготовки к свиданию мечты?

Парфюмерный набор Velvet Orchid, Tom Ford

Поклонницы Tom Ford точно оценят стильный и яркий Velvet Orchid: парфюмированную воду и ароматный лосьон для тела.

Набор «Миндаль-Макадамия», Yves Rocher

Ароматный набор миниатюрных средств для тела и ванны станет идеальным презентом для любимых коллег. А еще он очень уютно выглядит!