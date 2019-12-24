Идеальный подарок: лучшие бьюти-наборы на любой вкус и бюджет
Несмотря на то, что погода за окном не вызывает каких-либо новогодних ассоциаций, мы продолжаем готовиться к празднику, выбирать меню, наряд и, разумеется, подарки. На очереди самые удачные бьюти-наборы на любой вкус и бюджет, большинство из которых хочется не только дарить, но и получить под елку!
Набор Brow Perfecting, Revitalash
Этот набор попросила у Деда Мороза одна из наших редакторов — она знает, что с культовым кондиционером Revitabrow ее брови будут выглядеть не хуже гордости Кары Делевинь. Кроме кондиционера, в наборе есть нежная мицеллярная вода и фиксирующий гель натурального светло-коричневого оттенка.
Набор L'Homme Ideal Xmas 19, Guerlain
Роскошный набор, состоящий из культовой туалетной воды L'Homme Ideal и одноименного геля для душа, наверняка порадует твоего бойфренда. Давай начистоту: это практически признание, а какому мужчине не понравится, если его назовут идеальным?
Набор r-Retinoate, Medik8
Если есть в бьюти-мире какой-то антивозрастной абсолют, то ним, безусловно, является набор премиальной коллекции Medik8, r-Retinoate. Здесь собраны самые эффективные и мощные антиэйдж-средства, к ним прилагается массажный роллер для того, чтобы превратить ежедневный уход за кожей в сплошное удовольствие.
Набор Linea Uomo, Collistar
Еще один удачный и весьма доступный по цене мужской набор, в котором есть все необходимое для путешествия — гель для душа, пена для бритья и вместительная косметичка.
Набор Eau De Parfum, Tiffany&Co
Покажи нам хотя бы одну девушку, которая не обрадуется заветной коробочке от Тиффани? Даже в том случае, если вместо бриллиантового кольца (пока что) в ней будет аромат. В качестве бонуса к аромату прилагается travel-миниатюра, которую всегда можно поместить даже в самый крошечный клатч.
Набор с миниатюрой помады и туши L'interdit Xmas, Givenchy
Нереальной красоты набор, в который влюблена часть нашей редакции: помимо сексуального аромата L'interdit, в нем есть восхитительная маленькая помада идеального красного оттенка и тушь для объема ресниц. Что еще надо для подготовки к свиданию мечты?
Парфюмерный набор Velvet Orchid, Tom Ford
Поклонницы Tom Ford точно оценят стильный и яркий Velvet Orchid: парфюмированную воду и ароматный лосьон для тела.
Набор «Миндаль-Макадамия», Yves Rocher
Ароматный набор миниатюрных средств для тела и ванны станет идеальным презентом для любимых коллег. А еще он очень уютно выглядит!