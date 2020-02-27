«Идеальное воссоединение!»: Кортни Кокс поделилась подробностями съемок новых «Друзей»

Звезды / Новости 27 февраля 2020

Cosmo

Фанаты ликуют! На прошлой неделе подтвердилась информация о том, что съемки продолжения легендарного сериала «Друзья» таки состоятся. А сегодня исполнительница одной из главных ролей, Кортни Кокс поделилась подробностями перезапуска.

Звезда рассказала, что нас ждет 60-минутный эпизод с любимыми персонажами: Рэйчел, Моникой, Фиби, Россом, Чендлером и Джоуи.

«Это идеальное воссоединение для меня. Я не знаю, сколько лет прошло, может быть 15, и вот мы наконец собрались вместе и поужинали. А собираемся мы все вместе не так часто — может быть, это было всего дважды с тех пор, как закончились съемки сериала», — рассказала Кортни Кокс в свежем интервью.

А еще поделилась несколькими подробностями о съемках: «Самое интересное — мы все впервые соберемся вместе в комнате и поговорим о сериале. Он выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Я так взволнована. Уверена, мы отлично проведем время. Запуск будет фантастическим!».

До сих пор не можем поверить, что это случится!