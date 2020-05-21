«Их отношения стали очень некрасивыми»: инсайдер назвал причину развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Звезды / Новости 21 мая 2020

Cosmo

На днях стало известно о распаде еще одной звездной пары: Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози подали на развод после 5 лет брака. Но больше всего общественность поразил не сам факт развода, а как все это произошло: Оливье выгнал жену из их общей квартиры, тайно расторгнув договор аренды.

Пока сами бывшие супруги не называют причину развода, инсайдер, приближенный к паре, рассказал, что их отношения уже довольно давно стали «очень некрасивыми». А последней каплей было нежелание Саркози заводить детей, чего очень хотела Мэри-Кейт.

«Несколько лет назад рождение ребенка не было приоритетом для Мэри-Кейт. Теперь все изменилось. Отношения между ними окончательно разрушились на этой почве», — анонимно рассказал инсайдер.