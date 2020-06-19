Илон Маск прокомментировал секс втроем с Эмбер Херд и супермоделью Карой Делевинь

Звезды / Новости 19 июня 2020

Cosmo

Вчера в сеть просочилась неожиданная новость: в ходе разбирательств между Эмбер Херд и Джонни Деппом сосед пары рассказал о том, что актриса изменяла супругу. По его словах, состоя в браке с Деппом Эмбер встречалась с Илоном Маском и параллельно с супермоделью Карой Делевинь. Втроем они проводили время в пентхаусе Джонни Деппа в Лос-Анджелесе.

Сегодня это заявление прокомментировал сам Илон Маск: «Мы с Карой друзья, но никогда не были близки. Она подтвердит это. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что с Эмбер начал встречаться примерно через месяц после ее развода. Мы не были вместе во время ее брака», — рассказал Илон СМИ.