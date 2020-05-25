Илону Маску не разрешили назвать новорожденного сына аббревиатурой, но он нашел выход

Звезды / Новости 25 мая 2020

Cosmo

Совсем недавно Илон Маск стал отцом в шестой раз: у него и его возлюбленной, певицы Граймс родился сын! И хотя крохе нет еще и месяца, он уже успел примерить два имени.

Так, изначально родители назвали кроху сложной в понимании и произношении аббревиатурой — X Æ A-12. Но, к счастью или нет, законодательство Калифорнии не позволило зарегистрировать малыша под этим именем. По местному закону в именах допустимо использовать любые буквы английского алфавита в любых сочетаниях и даже дефис, но запрещены арабские цифры.

Но Илон нашел выход: теперь имя его сына пишется так: X Æ A-Xii (Xii — это число 12, записанное римскими цифрами).