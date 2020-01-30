«Именно она дала ему новый номер Джен»: стало известно, кто помирил Дженнифер Энистон и Брэда Питта

Звезды / Новости
30 января 2020
Cosmo

Примирению Брэда Питта и Дженнифер Энистон обрадовался весь мир, и больше всех остальных Кортни Кокс. Как сообщает издание The Sun, именно она сыграла ключевую роль в «воссоединении» бывших супругов.

«Кортни больше всего на свете мечтала увидеть, как ее лучшая подруга воссоединяется с человеком, которого никогда не переставала любить. Их примирение состоялось во многом благодаря Кортни именно она дала Брэду новый номер Джен», — рассказал инсайдер изданию.

Это, по словам приближенных источников, произошло несколько лет назад, когда Дженнифер была замужем за Джастином Теру. Кортни и Брэд встретились на одном из мероприятий, где у них и завязался разговор об Энистон.

«Он спросил, как поживает Дженнифер, на что Кортни ответила, что ее подруга счастлива. Затем они начали вспоминать былые времена. Поскольку Джен не раз говорила, что скучает по дружбе с Питтом, Кортни дала ему ее новый номер и сказала, что она будет рада с ним поговорить. Сначала они лишь изредка переписывались, но затем между ними вновь завязалась дружба».

А судя по их нежным объятиям на красной дорожке SAG Awards, возможно, не только дружба. Подруга, о которой можно только мечтать!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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