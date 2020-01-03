«Иногда мне кажется, что я выгляжу, как смешная кукла»: Анджелина Джоли рассказала о своих комплексах

Звезды / Новости 3 января 2020

Cosmo

Анджелина Джоли прочно укрепила за собой статус одной из самых красивых женщин мира и главного секс-символа Голливуда. Однако, даже это не спасает ее от неуверенности в себе и комплексов. О них звезда рассказала в новом интервью изданию Urbanette.

«Я постоянно борюсь с низкой самооценкой. Думаю, каждая из нас страдает от этого. У меня так много проблем с самой собой. Я странно выгляжу. Иногда мне кажется, что я выгляжу, как смешная кукла», — призналась Энджи.

На вопрос о том, что помогает ей справляться с неуверенностью и чувствовать себя особенной, Джоли отвечает: «Когда я прихожу домой и дети в пижамах бегут ко мне обниматься — вот тогда я чувствую себя особенной».

«Я думаю, что в любви важно найти не идеального человека, а научиться видеть совершенства в несовершенстве другого. Растить детей. Иметь хорошую жизнь. Быть хорошим другом. И пытаться оставаться самим собой», — говорит Джоли, и мы с ней абсолютно согласны.

Чистое вдохновение.