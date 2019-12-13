«Иногда ты стоишь на его стороне, когда он снова и снова предает»: бывшая жена Владимира Остапчука о причинах развода

Cosmo

Новость о разводе Владимира Остапчука и Елены Войченко шокировала их поклонников, которые считали семью телеведущего идеальной. Практически сразу же супруги прокомментировали информацию о расставании, однако причин случившегося так и не раскрыли. И лишь на днях подписчики Владимира в Instagram увидели один комментарий, который, по их мнению, может объяснить немного больше о том, почему эта прекрасная пара распалась.

Так, телеведущий опубликовал в своем микроблоге черно-белое фото, которое сопроводил грустным постом.

«Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто еще стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда все рушится...» — написал он.

В ответ на это Елена оставила под публикацией бывшего, которого недавно заподозрили в романе с участницей шоу «Танці з зірками», комментарий:

«Иногда ты бежишь за кем-то, каждый раз, когда он бежит. Иногда ты прислушиваешься, каждый раз, когда он молчит. Иногда ты стоишь на стороне предателя каждый раз, когда он снова и снова предает, иногда ты прощаешь неправильные решения и раз за разом отстраиваешь то, что разрушил. Иногда ты стоишь на его стороне настолько долго, что становишься не просто пустым местом, а преградой... Иногда он не видит ничего кроме «Я».

Несмотря на то, что немного позже эта реплика была удалена, подписчики успели ее заметить и распространить. Вот это поворот!