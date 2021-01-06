«Иногда жить не хотелось»: Екатерина Кухар рассказала о самом сложном периоде своей жизни

Звезды / Новости 6 января 2021

Cosmo

Екатерина Кухар нечасто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Однако в в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» прима-балерина сделала исключение и откровенно рассказала об испытаниях на ее пути и о том, как мама несколько раз возвращала ее к полноценной жизни.

Оказывается, звезда балета в детстве дралась с мальчиками и отказывалась от еды. Более того, на большой сцене и в пуантах она оказалась благодаря мечте своей мамы.

«Я переживала, что Катя мало ела и выглядела очень худой. Поэтому повела ее к врачу, а та сказала: «Мамочка, не переживайте, у нее такая конституция, вот увидите, ваша дочь будет балериной». Я восхищалась балеринами. Их походкой, невероятной осанкой. Вообще они мне казались небожительницами», — вспомнила мама Катерины Кухар Марина Горелькова в программе «Ранок з Україною».

Именно поэтому мама отдала дочь на хореографию. Сначала на народные танцы, потом на художественную гимнастику, а там уже и в хореографическое училище. И во всем всегда поддерживала девочку. После выпуска из училища Катерину сразу же пригласили танцевать на сцене Национального театра оперы и балета Украины.

Уже танцуя на большой сцене, Катерина Кухар забеременела от своего первого мужа, тоже танцора, с которым познакомилась в училище. Однако на последних месяцах беременности балерина неожиданно попала в больницу. Но усилия врачей оказались тщетными. Катерина потеряла ребенка.

«Это был самый тяжелый период в моей жизни. И в жизни всей семьи. У меня была очень сильная депрессия. Мне не хотелось даже вставать с кровати. Помню, закрывала шторы, не смотрела телевизор. Лежала и плакала. Иногда жить не хотелось, честно», — рассказала прима-балерина в эфире.

После выписки из больницы Катя переехала к маме. Мама кормила дочь, гуляла с ней, разговаривала. А когда Кате предложили роль в балете «Ромео и Джульетта», о которой она всегда мечтала, мама заставила дочь выйти на работу. И это помогло.

«Я смогла всю свою боль перенести на эту партию. Выйти на сцену, прокричать, поделиться со зрителем. Это был первый шаг возвращения к жизни», — поделилась Екатерина. Этот балет стал для Марины Михайловны любимым. Ведь именно он вытащил ее дочь из депрессии.

Скоро балерина снова забеременела, но поняла, что не хочет быть рядом с мужем. Катерина развелась, находясь на седьмом месяце беременности. Когда родился сын артистки Тимур, мама Кати сразу уволилась с работы, чтобы все свободное время помогать дочери. Сейчас балерина счастлива во втором браке, ее муж — артист балета Александр Стоянов. У супругов есть общая дочь Настя. Во время всех этих событий в жизни Катерины рядом всегда была мама Марина Михайловна.

Источник: elle.ua